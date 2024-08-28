Petrol Ofisi Grubu, hayata geçirdiği İK uygulamalarıyla iş dünyasının prestijli ödüllerinden Stevie Awards’ta dört ödül aldı.

Petrol Ofisi Grubu, Stevie Awards’ta İK alanındaki proje ve uygulamaları ile dört farklı kategoride iki altın, bir gümüş ve bir bronz ödülün sahibi oldu.

Petrol Ofisi Grubu, "İK Analitiği ve Dashboard" projesiyle “Self Servis İK Çözümü – Uygulama” ve “İK Raporlama Çözümü – Uygulama” kategorilerinde iki Altın Ödül kazanırken “İnsan Analitiğinin En İyi Kullanımı” kategorisinde ise Bronz Ödüle layık görüldü.

Yapılan açıklamaya göre; Petrol Ofisi Grubu, 2019 yılında “ölçemediğimiz veriyi yönetemeyiz” anlayışıyla İK Analitiği vizyonunun temellerini attı. Bu vizyon daha ileriye taşınarak dijitalleşme ve analitik verilerle karar alma yetkinliklerinin geliştirildiği “İK Analitiği ve Dashboard” projesi ile tüm insan kaynakları verilerinin detaylı bir şekilde analiz edilmesini ve etkili aksiyon planlarının oluşturulmasını amaçladı. Manuel hesaplamalardan dijital ve otomatik raporlamalara geçiş yapılarak işten çıkış, yıllık izin kullanımı, işe alım gibi çeşitli metriklerin incelenmesi ve bu verilerin görselleştirilerek yöneticilerin anlık erişimine sunulması sağlandı. Dijitalleşme ve inovasyon misyonu doğrultusunda, online ortamda 80’e yakın metriğin analiz edilme kapasitesine ulaşıldı ve böylece karar alma süreçleri hızlandırıldı. Petrol Ofisi Grubu, cinsiyet ayrımı yapmadan tüm çalışanlarına en uygun iş ortamını sağlamaya ve şirket içi pozisyonlarda fırsat eşitliğini teşvik etmeye önem veriyor. Bu çerçevede, kadınların kariyer gelişimine destek olmak amacıyla eğitim ve fırsat eşitliği de sunuyor. Petrol Ofisi Grubu’nun bu kapsamda hayata geçirdiği, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kariyer gelişimi gibi konulardaki taahhütlerini yansıtan ve eşitliğin gücünü vurgulayan "Yarını Şekillendiren Kadınlar" projesi Stevie Awards’ta İşveren Marka Başarısı kategorisinde Gümüş Ödül kazandı.

Aldıkları ödüller hakkında değerlendirmede bulunan Petrol Ofisi İK Direktörü (CHRO) Burcu Yüksel Kocagöz şunları söyledi: "Petrol Ofisi olarak, toplumdaki ve bireylerdeki talepleri ve ihtiyaçları göz önünde bulunduruyor, çalışanlarımızın hem iş hem de sosyal yaşamlarına değer katmak için projeler ve uygulamalar hayata geçiyoruz. Bu yıl ikisi Altın Ödül olmak üzere üç farklı kategoride ödül alan ‘İK Analitiği ve Dashboard’ projemizde olduğu gibi çalışan deneyiminde veri analitiğinin kullanımı, çalışanlarımızın ihtiyaçlarını daha iyi anlamamıza ve onlara kişiselleştirilmiş çözümler sunmamıza olanak tanıyor. Bu sayede, yetenek yönetiminde daha stratejik kararlar alabiliyor ve çalışan bağlılığını artırabiliyoruz. Ayrıca yöneticilerimiz ve personelimiz ihtiyaç duydukları verilere hızla ulaşarak daha etkin kararlar alabiliyor. Ödül alan ‘Yarını Şekillendiren Kadınlar’ projemiz ile de her bireyin kendini değerli ve eşit hissettiği bir ortam oluşturarak, çalışanlarımızın motivasyonunu ve verimliliğini artırıyoruz. Bu değerli ödülleri kazanmamızda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür eder, gelecekte de yenilikçi yaklaşımlarımızla sektöre öncülük etmeye devam edeceğimizi ifade etmek isterim.”