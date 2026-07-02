İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 2026 yılı Haziran ayı yeniden yönetici görevlendirme değerlendirme sonuçlarına göre ilçedeki çeşitli ilkokul, ortaokul ve liselere yeni okul müdürlerinin görevlendirildiği bildirildi.

Yapılan görevlendirmeler kapsamında;

Alanyurt Anaokulu'na Çiğdem Gül

Atatürk Ortaokulu'na Fatih Çalışkan

Bakyapı Hacı Ali Bakgör Ortaokulu'na Ahmet Yakışıklı

Çeltikçi İlkokulu/Ortaokulu'na Kadir Doğanlar

Çitli Nihat Korkmaz İlkokulu/Ortaokulu'na Sedat İlhan

Deydinler Dr. Emin Acar İlkokulu/Ortaokulu'na Erçin Celaloğlu

Dr. Emin Acar İmam Hatip Ortaokulu'na Mutlu Demir

Hocaköy İlkokulu/Ortaokulu'na Musa Mintaş

İnegöl Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne Metin Akbulut

İnegöl Organize Sanayi Bölgesi Ortaokulu'na Naci Çağlar Çelik

İnegöl Zübeyde Hanım Anaokulu'na Ayşe Durmuş

Nuri Pakdil İmam Hatip Ortaokulu'na Yusuf Ziya Çolak

Sinanbey İlkokulu'na Süleyman Demir

Şipali İlkokulu/Ortaokulu'na Deniz Çevik görevlendirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, yeni görevlerine başlayan okul müdürlerine başarılar dileyerek, görevlendirmelerin eğitim camiasına hayırlı olmasını temenni etti.