İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 2026 yılı Haziran ayı yeniden yönetici görevlendirme değerlendirme sonuçlarına göre ilçedeki çeşitli ilkokul, ortaokul ve liselere yeni okul müdürlerinin görevlendirildiği bildirildi.
Yapılan görevlendirmeler kapsamında;
Alanyurt Anaokulu'na Çiğdem Gül
Atatürk Ortaokulu'na Fatih Çalışkan
Bakyapı Hacı Ali Bakgör Ortaokulu'na Ahmet Yakışıklı
Çeltikçi İlkokulu/Ortaokulu'na Kadir Doğanlar
Çitli Nihat Korkmaz İlkokulu/Ortaokulu'na Sedat İlhan
Deydinler Dr. Emin Acar İlkokulu/Ortaokulu'na Erçin Celaloğlu
Dr. Emin Acar İmam Hatip Ortaokulu'na Mutlu Demir
Hocaköy İlkokulu/Ortaokulu'na Musa Mintaş
İnegöl Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne Metin Akbulut
İnegöl Organize Sanayi Bölgesi Ortaokulu'na Naci Çağlar Çelik
İnegöl Zübeyde Hanım Anaokulu'na Ayşe Durmuş
Nuri Pakdil İmam Hatip Ortaokulu'na Yusuf Ziya Çolak
Sinanbey İlkokulu'na Süleyman Demir
Şipali İlkokulu/Ortaokulu'na Deniz Çevik görevlendirildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, yeni görevlerine başlayan okul müdürlerine başarılar dileyerek, görevlendirmelerin eğitim camiasına hayırlı olmasını temenni etti.