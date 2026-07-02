Şirketin bedelli sermaye artırımı ve mevcut ortak paylarının halka arzına ilişkin süreç SPK onayının ardından resmiyet kazandı.

Onaylanan başvuru kapsamında şirketin 620 milyon 222 bin 18 TL olan mevcut çıkarılmış sermayesi, 40 milyon 166 bin 973 TL tutarındaki bedelli sermaye artırımıyla 660 milyon 388 bin 991 TL’ye çıkarılacak.

Halka arzda sermaye artırımıyla oluşturulacak payların yanı sıra mevcut ortaklara ait 26 milyon 777 bin 982 TL nominal değerli pay da yatırımcılara sunulacak. Talebin beklenenin üzerinde gerçekleşmesi durumunda ise 13 milyon 388 bin 991 TL nominal değerli ek pay satışı yapılabilecek.

Saat ve Saat’in halka arzında 1 TL nominal değerli pay için satış fiyatı 56 TL olarak belirlendi.

Şirketin talep toplama tarihleri ve halka arz takviminin ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.