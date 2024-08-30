Petrol Ofisi Grubu, Trabzonspor Kadın Futbol Takımı ile sponsorluk anlaşması imzaladı. İsim ve göğüs sponsorluğunu kapsayan anlaşma ile birlikte Trabzonspor kadın futbol takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 2024 – 2025 sezonunda Trabzonspor Petrol Ofisi ismi ile mücadele edecek.

Türkiye’de kadın futbolunun bilinirliğinin artması ve yeni kadın sporcuların yetişebileceği güçlü bir alan oluşturmayı hedefleyen Petrol Ofisi Grubu, bu misyonla sürdürdüğü yol arkadaşlıklarına bir yenisini daha ekleyerek Trabzonspor Kadın Futbol Takımı ile de bir sponsorluk anlaşması imzaladı. İsim ve göğüs sponsorluğunu kapsayan anlaşma ile birlikte Trabzonspor kadın futbol takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 2024 – 2025 sezonunda Trabzonspor Petrol Ofisi ismi ile mücadele edecek.

Petrol Ofisi Grubu CEO’su Mehmet Abbasoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kadın futboluna verdiğimiz desteği güçlendirerek sürdürmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Türk futbolunun bir diğer değerli markası Trabzonspor’la da bu yolda birlikte yürüyecek olmaktan ötürü çok mutluyuz. Trabzonspor’un kadın futboluna verdiği önem diğer kulüplere de örnek teşkil edecek niteliktedir. Sporun özündeki kapsayıcı ruhu ve yapıcı rekabeti geliştirirken toplumsal cinsiyet eşitliği ekseninde de anlamlı katkılar sağladığına inandığımız bu yol arkadaşlığının yeni nesillere ilham kaynağı olmasını ve yepyeni başarılara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

Kadın futbolunun temiz futbolla özdeşleştiğini ifade eden Abbasoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Sponsorlardan kulüp yöneticilerine, teknik ekiplerden taraftar ve medyaya kadar tüm futbol camiasının, kadın futbolcuların ortaya koyduğu azim, profesyonellik ve adanmışlıktan feyz alması gerektiğine inanıyorum. Biz Petrol Ofisi olarak kadın futbolunun yanında olmaya onlardan ilham alırken onlara güç vermeye devam edeceğiz.”

Trabzonspor Futbol Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ise açıklamasında şunları söyledi: “Kadın Futbol Takımımızın isim ve forma göğüs sponsorluğu konusunda Petrol Ofisi Grubu ile önemli bir anlaşmaya imza atmış bulunuyoruz. İki köklü markanın bir araya gelmesiyle sağlanan bu değerli destek, kadın futbol takımımızın başarıya ulaşmasında ve gelişimini sürdürebilmesinde kritik bir rol oynamaktadır. Petrol Ofisi’nin bu katkıları, sadece kadın futbolunu değil, ülkemizdeki genel spor ekosistemini de güçlendirecektir. Bu tür destekler ülkemizin spor kültürünü daha da ileriye taşıyacak adımlar atılmasına olanak tanımaktadır. Petrol Ofisi’nin geçmişten günümüze Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden biri olarak edindiği liderlik, bu sponsorlukla bir kez daha kendini göstermektedir. Kadın futboluna ve kulübümüze verdikleri kıymetli destek için Petrol Ofisi’ne teşekkür eder, bu iş birliğinin uzun süre devam etmesini temenni ederiz.”

Petrol Ofisi Grubu 2022 yılından bu yana Fenerbahçe ve Galatasaray kadın futbol takımlarına da isim ve forma göğüs sponsoru olarak destek veriyor.