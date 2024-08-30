Yalova’da 30 Ağustos Zafer Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da Atatürk’ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz’un 102. yıldönümünde, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlendi. Atatürk heykeline çelenk bırakılmasıyla başlayan törende ardından saygı duruşunda bulunuldu ve akabinde İstiklal Marşı okundu. Program, 126. Filo Komutanlığı’na ait T-41 eğitim uçaklarının tören alanın üzerinden gösteri uçuşu gerçekleştirilmesiyle devam etti. Ardından Vali Hülya Kaya, Karamürselbey Eğitim Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Tahir Göncüoğlu ile Yalova Belediye Başkanı Mehmet programa katılanların bayramlarını kutladı. Programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı yapan Deniz Yarbay Temuçin Öncü, tarihin hiçbir devresinde esaret altında yaşamadığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

“Bugün yalnız Türk milleti için değil, aynı zamanda bütün dünya için büyük bir öneme sahip tarihi bir olayın, çok şerefli bir zaferinin 100. yıldönümü kutlu olsun. Bugün tarihin hiçbir devresinde hürriyetin zerre kadar ödün vermemiş, büyük Türk milletinin istilacı düşmana karşı canını ortaya koyarak verdiği yaşam mücadelesinin amacına ulaştığı çok anlamlı bir gündür.”

Etkinlik halk oyunu gösterileriyle devam etti. Tören geçişi ile son bulan program sonrasında valilikte tebrikler kabul edildi.

Kutlama programına CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra vatandaşlar katıldı.