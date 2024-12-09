Esad rejiminin yıkılmasıyla Suriye yeniden şekillenirken, gözler kritik bölgelere çevrildi.

O bölgelerden biri de Mardin'in Nusaybin ilçesi sınırında bulunan Suriye'nin petrol kenti Kamışlı...

Esad yönetiminin devrilmesiyle Kamışlı’nın kontrolü, terör örgütü PKK/YPG’ye kaldı.

Hemen hemen Türkiye'nin yıllık petrol ihtiyacının yarısını üretebilme kapasitesine sahip olan Kamışlı'nın binden fazla petrol kuyusu olduğu ve günde 350 bin varil petrol üretebildiği tahmin ediliyor.

Hatırlanacağı üzere, Türkiye'nin 2019 yılında terör örgütü YPG'ye karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın ardından Rusya ile Soçi'de masaya oturulmuştu.

Suriye'nin geleceğine ilişkin 10 maddelik mutabakata varılan görüşmede YPG, Türkiye sınırından çekilecek ve bölgede Türk ve Rus askerleri ortak devriye atacaktı.

Ancak Kamışlı kenti bu mutabakatın dışında bırakılmıştı.

Kamışlı'nın önemini artıran bir diğer nokta da petrol sahalarının Türkiye'den görülebiliyor olması.

Mardin Nusaybin'de çekilen fotoğraflarda, sınır duvarının hemen arkasında yüzlerce petrol kuyusunun olduğu, Türkiye tarafında ise üretim olmaması da o dönem tartışma konusu olmuştu.