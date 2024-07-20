Yenice Mahallesi Muhtarı Halil Peynirci ile İbrahim Peynirci’nin annesi Hikmet Peynirci hayatını kaybetti.

İnegöl Devlet hastanesi Palyatif bölümünde uzun süredir tedavi altında olan 94 yaşındaki Hikmet Peynirci hayatını kaybetti.

Merhumenin cenazesi bugün öğlen namazına müteakip İshakpaşa Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Mahmudiye mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine Kaymakam Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, siyasi parti temsilcileri, oda ve dernek başkanları, mahalle muhtarları ile kalabalık cemaat katıldı.

Yıldırım Gazetesi olarak merhumeye Allah’tan rahmet, başta Halil ve İbrahim Peynirci olmak üzere, Peynirci ailesine baş sağlığı dileriz.

Muhabir: İbrahim Uslu