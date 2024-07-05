Sigaraya zam gelmesinin ardından en düşük ve en yüksek sigara fiyatları arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Türkiye Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, PM grubu sigaralarda da fiyat artışı olduğunu açıkladı.

EN UCUZ SİGARA 66 LİRA OLDU

Art arda gelen sigara zamlarından Philip Morris grubu da yayınladığı yeni fiyat listesinde en pahalı sigara 73 TL, en ucuz sigara 66 TL olarak belirlendi.

Dündar’ın paylaştığı bilgilere göre, yeni zamlı fiyatlar şu şekilde olacak: