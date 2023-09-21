Antalya'nın Kepez ilçesinde hurdacılık yapan Eyüp Doğan, falezlerde bulduğu bir top mermisinin içindeki maddelerin değerli olabileceğini düşünerek, piknik tüpüyle ısıttığı sırada patlaması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 21.00 sularında Kepez ilçesinin Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Eyüp Doğan, falezlerde bulduğu top mermisinin içerisindeki maddelerin değer taşıyabileceğini düşünerek, evinin balkonunda piknik tüpüyle bu mermiyi ısıtmaya başladı. Ancak bu sırada mermi patladı ve Eyüp Doğan hayatını kaybetti.

Olayın ardından mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından yapılan kontrolde Eyüp Doğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Patlamanın etkisiyle, Doğan'ın 8-9 yaşlarındaki kızı Z.D. hafif bir şekilde alnından yaralandı.

Mahallede yaşayan Mehmet Kahraman, olayı şu şekilde anlattı: "Maçtan gelmiştik. O sırada bir patlama sesi duyduk. Bir kadın feryat ediyordu. 'Bir mayın patladı' dediler. Ne olduğunu anlamadık önce. Sonra polisler ve olay yeri inceleme ekipleri geldi. Daha sonra öğrendik ki mermi, bir top mermisiymiş. Bu mermiyi eritip içindeki değerli maddeleri çıkarmaya çalışıyormuş. Kiracıymış ve hurda işi yapıyormuş gibi görünüyor."