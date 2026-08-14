Kaza, saat 21.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Selamet Mahallesi Toros Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavga ihbarına yetişmek üzere yola çıkan Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı motosikletli Yunus timleri, olay yerine seyir halindeyken 16 BUU 426 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki motosiklet de devrildi. Kazada Yunus timinde görevli polis memurları ile diğer motosikletteki 2 kişi yola savrularak yaralandı.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansırken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.