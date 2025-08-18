Konya Büyükşehir Belediyespor Bisiklet Takımı, Türkiye’nin ilk olimpik veledromu olan Konya Olimpik Velodromu’nda organize edilen Türkiye Pist Bisikleti Şampiyonası’nda 8 altın, 5 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 17 madalya birden kazanarak önemli bir başarıya imza attı.KONYA (İGFA) - Türkiye’nin ilk olimpik veledromu Konya Olimpik Veledromu’nun ev sahipliği yaptığı Türkiye Pist Bisikleti Şampiyonası’na Konya Büyükşehir Belediyesporlu pedallar damga vurdu.

Geçtiğimiz Mart ayında 44 ülkeden 300’den fazla sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası’na ev sahipliği yapan Konya Olimpik Velodromu, kısa sürede hem ulusal hem de uluslararası bisiklet yarışlarının merkezi haline geldi.

Bu kez Türkiye Pist Bisikleti Şampiyonası’na sahne olan Konya Olimpik Velodromu, bisiklet tutkunlarına heyecan dolu anlar yaşattı.

Konya Büyükşehir Belediyespor Bisiklet Takımının da katıldığı şampiyonada Büyükşehirli pedallar nefes kesen performanslarıyla bisiklet otoritelerinden tam not aldı. Sarı siyahlı takım adına mücadele eden sporcular; 8 altın, 5 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplamda 17 madalya elde ederek başarılarını zirveye taşıdı.

BÜYÜKŞEHİRLİ PEDALLAR, HER DİSİPLİNDE KÜRSÜNÜN ZİRVESİNİ ZORLADI

Konya Büyükşehir Belediyesporlu pedallar, şampiyonada hemen her disiplinde kürsünün zirvesini zorladı.

Scratch Race U-23 kategorisinde Mehmet Emin Çiçek 1’inci, Ali İhsan Egin 2’inci olurken Scratch Race Elite kategorisinde ise Batuhan Özgür 1’inci, Yunus Emre Yılmaz 2’inci oldu. Her kategoride kıyasıya mücadele eden sporculardan Point Race U-23 kategorisinde Ramazan Yılmaz 1’inci, Ali İhsan Egin 2’inci ve Talha Tektaş 3’üncü olurken Point Race Elite kategorisinde Batuhan Özgür 1’inci oldu.

Omnium U-23 kategorisinde ise Mustafa Tarakçı 1’inci, Ramazan Yılmaz 2’inci, Ali İhsan Ergin 3’üncülüğe hak kazandı.

Yine Omnium Elite kategorisinde dereceyi elden bırakmayan Büyükşehirli pedallardan Batuhan Özgür 1.’inci oldu. Elimination U-23 kategorisinde Fahrettin Badak 1’inci, Ali İhsan Egin 2’nci ve Mustafa Tarakçı 3’üncü olurken Elimination Elite kategorisinde Batuhan Özgür 1’inci ve Yunus Emre Yılmaz 3’üncü oldu.