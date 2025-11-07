Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen ile kozlarını paylaştı.

Zagreb yenilgisinin ardından Nice ve Stuttgart müsabakalarında kazanmayı başaran sarı lacivertliler, Çekya deplasmanından beraberlikle ayrıldı.

Doosan Arena'da oynanan müsabakada gol sesi çıkmadı.

Bu sonuçla Fenerbahçe; iki galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyetle 7 puana yükseldi. Yoluna namağlup devam eden Viktoria Plzen ise 8 puana çıktı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki haftasında Macar temsilcisi Ferençvaroş'u konuk edecek. Viktoria Plzen ise Alman ekibi Freiburg'u ağırlayacak.

İlk 11'ler

Viktoria Plzen: Jedlicka, Paluska, Dweh, Jemelka, Valenta, Cerv, Memic, Souare, Ladra, Adu, Durosinimi.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Archie Brown, İsmail Yüksek, Edson Alvarez, Szymanski, Talisca, Oğuz Aydın, En-Nesyri

Maçtan Önemli Dakikalar

1' Maç başladı.

9' Fenerbahçe'de Szymanski'nin pasıyla rakibinden sıyrılarak kaleye doğru giden Talisca, savunmayla mücadelesinde yerde kaldı. Hakem devam kararı verdi.

13' Fenerbahçe'nin sağ kanattan gelişen atağında sağ kanat ceza sahası dışı çaprazda topla buluşan En-Nesyri, savunmayı geçemedi.

23' Fenerbahçe'de Edson Alvarez, Ladra'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

31' Viktoria Plzen'de Szymanski'nin kaptırdığı top sonrası Adu topla buluştu. Çalımlarla sol çaprazdan ceza sahasına giren Adu'nun sağ ayağıyla vuruşunu kaleci Ederson kurtardı.

35' Temsilcimizde Szymanski Valenta'nın faulü sonrası orta alanda yerde kaldı. Valenta pozisyonun ardından sarı kart gördü.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Viktoria Plzen 0-0 Fenerbahçe

48' Viktoria Plzen ceza sahası dışı sağ kanatta Oosterwolde'nin faulü ile serbest vuruş kazandı. Oosterwolde, müdahalesi sebebiyle sarı kart gördü.

60' Fenerbahçe'de En-Nesyri, Oğuz Aydın ve İsmail Yüksek oyundan çıkarken Asensio, Duran ve Fred oyuna dahil oldu.

75' Plzen'in atağında Durosinmi, yay üzerinden ceza sahasına girip sol köşeye şutunu çıkardı. Kaleci Ederson, gelen topu ayaklarıyla çıkardı. Dönen topa vuran Visinsky'nin vuruşunu Skriniar engelledi!

78' Direkten döndü! Plzen'in gelişen atağında Adu'nun sol çaprazdan sağ ayak içiyle vuruşu sağ direk içinde oyun alanına geri döndü.

83' Pozisyon sonrası itirazları sebebiyle Fenerbahçe'de Duran sarı kart gördü.

82' Fenerbahçe'de Talisca'nın vuruşunda savunmadan seken top kornere çıktı. Temsilcimiz pozisyon sonrası elle oynama bekledi. Hakem devam kararı verdi.

90' Viktoria Plzen'de Adu, sarı kart gördü.

90' Plzen'de Markovic elleme oynamasının ardından sarı kart gördü.

90' Fenerbahçe, Duran'ın ceza sahasında yerde kalması sonrası penaltı bekledi. Hakem devam kararı verdi.

90' Hakem VAR'da pozisyonu incelemeye gitti.

Maç sonucu: Viktoria Plzen 0-0 Fenerbahçe