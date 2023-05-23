Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi piyano öğrencileri mezuniyet töreninde muhteşem performans sergiledi. Mezuniyet töreninde 59 öğrenci mezun oldu.

Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi piyano mezuniyet töreninde Özden Sağlam, Cemre Sönmez, Umut Diken’in eğitmenliğinde öğrenciler etkileyici piyano gösterisi gerçekleştirdi. Öğrencilerin gösterilerini izlemeye gelen aileleri ve sanatseverlerin katılımı yoğun oldu. Mezuniyet töreninde 59 öğrenci mezun oldu.

Mezuniyet töreninin finalinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Danışman Hasan Akkuş ve Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü Gürhan Ozanoğlu Halk Akademisi Eğitmenleri Cemre Sönmez, Özden Sağlam ve Umut Diken’e Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün adına plaket ve teşekkür belgesi takdim etti.