Bal Sirkesi Nasıl Hazırlanır?

Öncelikle 2 tatlı kaşığı yabani elma sirkesini bir bardak suyun ya da papatya çayının ortasından içerisine dökün ve kesinlikle bal katın veya sinameki tozu da isterseniz ekleyebilirsiniz. Ancak sinameki tozunun içerisinde şeker olmamalıdır. Bu Ballı elmalı sirkesi formülü kaşıkla bir güzel karıştırıldıktan hemen sonra, zayıflama ile kilo verme ve kolesterol düşürmek için kullanıma hazırdır.

Peki Bal Sirkesi Nasıl İçilmeli?

Bal karışımlı elma sirkesi ile zayıflamak için (herhangi bir öğün olabilir) yemeklerden 45 dk önce bir çay bardağı kadar hazırladığınız tarifteki karışımdan içebilirsiniz. Çok nadir görülen bir şey ama mide sorunu yaşanıyorsa eğer yemeklerden sonra içmeniz tavsiye edilmektedir.