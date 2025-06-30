PKK’nın silah bırakma sürecine ilişkin uzun süredir beklenen somut adımın ne zaman atılacağı netleşti. Kuzey Irak merkezli yayın organı Rûdaw’ın iddiasına göre, Temmuz ayının ilk haftasında Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) bağlı Süleymaniye kırsalında medya mensuplarının da katılımıyla sembolik bir silah bırakma töreni düzenlenecek.

3-10 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan törende, sayıları 20 ila 30 arasında değişen bir grup PKK üyesinin kameralar önünde silahlarını teslim edeceği iddia edildi.

Törenin medyaya açık olması planlanıyor

Rûdaw’ın edindiği bilgilere göre, törenin basına açık şekilde düzenlenmesi planlanıyor. Bu sayede hem uluslararası topluma hem de bölge halkına yönelik sembolik ve psikolojik bir mesaj verilmesi amaçlanıyor.

Ayrıca, silah bırakacak örgüt mensuplarının şehir merkezlerine inmeyecekleri, tören sonrasında silahsız şekilde örgüte bağlı dağ kamplarına geri dönecekleri iddia edildi.

"Herhangi bir şehre gitmeleri söz konusu değil”

Daha önce silah bırakan PKK’lıların Kürdistan Bölgesi veya Irak’ta belli şehirlerde tutulacağı yönündeki çıkan haberlerin doğru olmadığını belirten kaynaklar, “Silah bıraktıktan sonra üslerine dönecekler. Herhangi bir şehre gitmeleri söz konusu değil” bilgisini aktardı.

Kaynaklar, siyasi süreçte beklenen değişimlerin hızla yaşanması durumunda, PKK'nın silah bırakma planının öngörülen takvim doğrultusunda hayata geçirileceğini belirtiyor.