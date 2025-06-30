Uludağ Üniversitesi Orhaneli Meslek Yüksekokulu ile yapılan akademik iş birliği kapsamında yürütülen programda, 7 gün 24 saat esasına göre çalışan ekip, iletişim ve çözüm odaklılık konularında kapsamlı bir gelişim sürecinden geçti.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın öncülüğünde geliştirilen Çözüm Merkezi, Türkiye’nin en hızlı ulaşılabilir kurumu ödülünü almış birim olarak hizmet kalitesini daha da ileriye taşımayı hedefliyor. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü çatısı altında hizmet veren merkez, günün her saati vatandaşların şikâyet ve taleplerine yanıt veriyor.

153 hattı ve WhatsApp üzerinden yüzlerce talep alan birimde, gelen bildirimler hızlı müdahalelerle çözüme kavuşturuluyor. Bu süreci daha etkili hale getirmek için düzenlenen eğitimlerde iletişim becerileri, stresle başa çıkma yöntemleri ve empati gibi başlıklarda teorik ve uygulamalı bilgiler aktarıldı. Eğitim sonunda tüm personele sertifikaları takdim edildi.

Dijitalleşmenin ön plana çıktığı günümüzde, İnegöl Belediyesi hem teknik altyapı hem de personel gelişimi açısından yaptığı çalışmalarla, vatandaş memnuniyetini en üst seviyeye taşımayı sürdürüyor.