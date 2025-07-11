Grup içerisinde 15 kadın yer aldı. Silahların imhası sırasında bir örgüt mensubu hem Türkçe hem Kürtçe mesaj okudu. Gerçekleştirilen faaliyette Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı yetkilileri, Iraklı yetkililer, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi temsilcileri, güvenlik güçleri, DEM Parti üyeleri, bazı sivil toplum kuruluşları ve medya mensupları hazır bulundu. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir açıklama yaparak, “Terörsüz Türkiye hedefimize giden yolda bugün atılan önemli adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru ve bölgemizde kalıcı barışın tesisi için yürüdüğümüz bu yolda Cenab-ı Allah hedeflerimize ulaşmayı bizlere nasip eylesin.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber merkezi