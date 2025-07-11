İzmit Belediyesi, otizmli bireyler için düzenlediği spor etkinliğiyle farkındalık oluştururken, katılımcılara keyif dolu anlar yaşattı. “Spor Engel Tanımaz” sloganıyla hayata geçirilen etkinlik, sporun birleştirici gücünü ve toplumsal dayanışmayı ön plana çıkardı.

KOCAELİ (İGFA) – İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Otizm Spor ve Yaşam Evi Bahçesi, anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

İzmit Belediyespor Voleybol Antrenörlerinin destekleriyle gerçekleştirilen etkinlikte, otizmli bireyler çeşitli spor aktivitelerinde yer alarak hem eğlendi hem de sosyalleşme imkanı yakaladı. Etkinlikte, İzmit Belediyespor Başkanı Yusuf Erenkaya, İzmit Belediyesi Spor Kurulu Üyesi Hakan Ormancı, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci ve aileler de yer aldı.

Programda konuşan İzmit Belediyespor Başkanı Yusuf Erenkaya, “Ülkemiz zor ve sıkıntılı günlerden geçiyor. Biz de bir umut olalım istiyoruz. ‘Engelsiz Hayaller, Güçlü Adımlar’ mottomuzla sizinle el ele olmak istedik. İzmit Belediyespor Voleybol Antrenörlerimizin de desteğiyle sizler için bu projeyi hazırladık. Fatma Başkanımızın da sizlere çok selamı var” ifadelerini kullandı.

İzmit Belediyesi Spor Kurulu Üyesi Hakan Ormancı ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci ise etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek, benzer projelerin devam edeceğini belirttiler. Koşu, parkur oyunları ve basit voleybol teknikleri uygulaması yapan bireyler program sonunda madalyalarını aldılar.