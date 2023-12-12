Plato AVM Yönetim Koordinatörü Selim Ayyıldız, 12 Aralık Mağazacılar Günü münasebetiyle mağaza çalışanlarına yönelik bir mesaj yayınladı. Ayyıldız, “Bu özel günde tüm mağaza çalışanlarımıza geçmiş yıllarda olduğu gibi minik sürprizlerimiz var” dedi.

Selim Ayyıldız, mesajında, “Bu yıl 11. yaş günü heyecanı yaşarken bizi biz yapan ve her geçen gün büyüyen Plato Alışveriş Merkezi çalışanları ailesine verdiğimiz değeri göstermek için 12 Aralık Mağazacılar Günü’nü büyük bir mutlulukla kutluyoruz” ifadelerini kullandı.

“Alışveriş deneyimini unutulmaz kılan o önemli unsursunuz”

Ayyıldız, şöyle devam etti: “11 yıllık serüven boyunca her yıl birlikte kutladığımız bu özel günde tüm mağaza çalışanlarımıza geçmiş yıllarda olduğu gibi minik sürprizlerimiz var. Bu özel gün, siz değerli mağazacıların özverili çalışmalarını ve müşterilere sunduğunuz kusursuz hizmeti kutlamak adına ayrı bir anlam taşıyor. Sizler, alışveriş deneyimini unutulmaz kılan o önemli unsursunuz. 12 Aralık Mağazacılar Günü’nü en içten dileklerimle kutlar, sektördeki başarılarınızın daha da artarak devam etmesini dilerim.”