Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, üye tam sayısının beşte üçlük çoğunluğunu sağlayarak İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’na bir heyet gönderilmesine onay verdi. Kararın ardından CHP ile Yeni Yol Grubu, oluşturulacak heyete temsilci vermeyeceklerini açıkladı.

Komisyonda yer alacak isimler de netleşti. DEM Parti adına Gülistan Koçyiğit, MHP’den Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, AK Parti’den ise Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman heyette yer alacak.

Heyet bugün yola çıkıyor

Komisyonun ziyaret talebi doğrultusunda dün Adalet Bakanlığı’na resmi başvuru yapıldı. Gerekli izinlerin çıkmasının ardından Meclis heyetinin, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’la görüşmek üzere birkaç saat içinde İmralı’ya hareket etmesi bekleniyor.

Türkiye Gazetesi’nin aktardığı bilgilere göre heyetin, İstanbul’dan helikopterle İmralı’ya geçeceği belirtiliyor.

Heyetin ulaşımı, görüşme ve diğer teknik detayların tamamı MİT tarafından organize edilecek. Bu sebeple görüşme sırasındaki oturma düzenine kadar her aşaması için MİT tarafından hassas bir çalışma yapılıyor.