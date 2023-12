Geliştirici CD Projekt, orijinali kusurlu bir mücevher haline getiren neredeyse tüm sorunları düzeltti. Parçalanmış İngilizce diyalogu, geçen yıl bir tahmin oyunu haline getiren saçma sapan çizgiler kaldırılarak yeniden yazıldı ve genişletildi. Motor performansı panoda önemli ölçüde iyileştirildi, böylece oyun orta düzey sistemlerde daha sorunsuz çalışıyor ve artık seviyelerin yüklenmesini beklerken bir dergi okumak için zamanınız yok. Karakter modelleri dramatik bir şekilde geliştirildi ve orijinal oyunun spotlarda biraz karikatürize olmasına neden olan gerçekçi olmayan özelliklerin birçoğunu ortadan kaldırdı. Ana hikayenin dışında oynanışı toplu hale getirmek için bir çift yeni bağımsız macera eklendi. Cam kadar pürüzsüz savaş mekaniğinden daha hızlı arayüze kadar her şey daha sağlam ve kararlı görünüyor. Ve hepsinden önemlisi, bu oyun geliştirmeleri, geçen yıl orijinal oyunu satın alanlar için ücretsiz olarak indirilebilir.

Çekirdek oynanış yenilenmiş olmaktan daha cilalıdır, bu nedenle bazı durumlarda eski ile yeni arasındaki farkı anlamak için oldukça yakından bakmanız gerekir. Hala iş aramak için bir ortaçağ fantezi krallığını gezen bir cadı olarak bilinen canavar öldüren paralı asker olan ince saçlı Geralt of Rivia’yı oynuyorsunuz. Temel olarak, fantastik oyun canavarlarını öldürmek için bir çift büyük kılıç kullanmak ve temel sihirli işaretlerle büyüleri ateşlemek arasında özgürce geçiş yapabilen bir savaş grubusunuz. Temel yakın dövüş saldırıları, sol fare tuşuyla yapılır, tıklamalarınızı kılıç vuruşlarını birlikte büyük hasar kombinasyonlarına dönüştürmek için zamanlamanız gerekir. Bu tür saldırıları birlikte gerçekleştirirseniz, Geralt düşmanlarını kurdeleler halinde dilimleyebilen semazen bir derviş olur. Her kılıç aynı zamanda güçlü, hızlı ve grup stillerinde de kullanılabilir, bu da ne tür rakiplerle karşılaştığınıza bağlı olarak saldırıları düzenlemenize olanak tanır. Büyüler, temel işaretler farenin sağ düğmesine eşlenerek yapılır. Bu büyünün çoğu, fantezi RPG oyunlarına özgüdür. Örneğin, ateş topları fırlatacaksın, koruyucu bir kalkan oluşturacaksın ve düşmanları teklifini yapmaya ikna edebileceksin. Büyülerin hiçbiri çok fazla zaman gerektirmez, bu nedenle bir düğmeyle kolayca hackleyip kesebilir ve diğeriyle ateş topları başlatabilirsiniz.

Karakter gelişimi de aynı derecede nettir ve orijinal Witcher’dan değişmeden taşınır. Beceriler, her seviye atladığınızda kazanılan bronz, gümüş veya altın yetenek paraları ile satın alınır ve parlatılır. Bu yetenekler, Geralt’ın temel vuruş şansını, verdiği hasarı artırmanıza ve rakipleri sersemletme veya onları sakat bırakma gibi özel efektler eklemenize olanak tanır. Burada kimse tekerleği yeniden icat etmedi, ancak çeşitli alanlarda uzmanlaşmanıza izin veren geniş bir yetenek yelpazesi var. Tüm paralarınızı büyülere çevirebilir ve bir tür özenti büyücüye dönüşebilirsiniz. Güçlü kılıç becerileri için gidebilir ve yakın dövüşçü olabilirsiniz. Ya da her şeyi değiştiren şeyi yapabilir ve yeteneklerinizi seçenekler yelpazesine yayabilirsiniz. Geralt, en azından yeteneklerini tercih edilen dövüş yöntemlerini tercih edecek şekilde ayarlayabilmenize rağmen, her şeyden önce ve en önemlisi kılıç çeviren bir dövüşçü olmaya devam ediyor.

Bu gelişmiş Witcher’ın hoş bir dönüş aldığı yer, hikayesi ve sunumudur. İlk oyunun konusu, gri bir evren için geleneksel siyah-beyaz RPG ahlakını bir kenara bırakan oldukça olgun bir hikaye olmasına rağmen, hikaye dikkatsizce orijinal Lehçe’den uyarlandı. İçinde iki kötülükten daha az yaklaşımını benimsiyorsunuz ve tecavüzcüler ve katillerle ortak bir neden buldunuz. İngilizce diyaloğu kesmeye yönelik tuhaf bir karar, tam senaryonun yalnızca parçalanmış kısımlarını korudu ve ortadaki konuşmaları anlaşılması zor ve kesilmiş konulara bıraktı. Tüm bu sorunlar burada düzeltildi. Binlerce İngilizce diyalog satırı yeniden kaydedildi, hikayeyi tamamen detaylandırdı ve orijinal oyunun garipliğini ortadan kaldırdı. İngilizce çeviri, geçen yılki bazı sarsıcı kelime seçimlerinden kurtulmak için ince dişli bir tarakla tamamlandı. Oyun hala kulağa bazılarının muhtemelen isteyeceğinden çok daha modern geliyor, F-bombaları fırlatıyor ve kılıçlara ve büyücülüğe uymayan şekillerde küfür ediyor. Ama en azından senaryo yumuşatıldı ve birleşik bir ses sağlandı. Nasıl bakarsanız bakın, bu resmi D & D konuşması ile New Jack City arasında çılgınca dönen ilk Witcher’a göre büyük bir gelişme.

Senaryo kadar dramatik olmasa da görseller de yenilendi. Orijinal Witcher ilk etapta oldukça iyi görünüyordu, bu yüzden burada iyileştirme için pek yer yoktu. Büyük değişiklikler, oyunun genel acımasız ve gri atmosferini korurken daha canlı hale getirilen renk paletiyle birlikte geliyor. Büyü efektleri – özellikle ateş temelli Igni işareti efektleri – artık hemen hemen ekrandan akıyor. Yeşillik ve kıyafet gibi şeyler için temel arka plan renklerine de daha fazla ışık verildi. Karakter sanatı bir elden geçirilirken, geçen yıl toparlanmayan yüz ve vücut özellikleri ek detaylarla bir kez daha gözden geçirildi. Bazı oyuncu olmayan karakter yüzleri hala neredeyse manken gibi görünse de, özellikle köylüler ve fahişeler, büyük karakterler artık daha gerçekçi bir ifade yelpazesine sahip. Daha fazla yüz tipi de var, bu yüzden aynı insanlarla tekrar tekrar karşılaşmıyorsunuz. Geralt geçen yıl oldukça çevikti ama şimdi kılıçlarını döndürüyor ve bir akrobat gibi etrafta zıplıyor. Hepsinden iyisi, bu iyileştirmelerin oyun performansı üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Bu yeni Witcher aslında eskisinden çok daha hızlı koşuyor. Yükleme süreleri kısaltıldı ve artık arabirimi ortaya çıkarmak için savaş yavaşlamaları, kare hızı aksaklıkları veya duraklamalar yok.

Bununla birlikte, yeni görseller mükemmel değil. Kırpma bazen hala küçük bir sorundur. Çalılar ve ağaçlar gibi arka plan sahneleri hala duvar gibi davranıyor. Oyun, düşmanlar öldürüldükten sonra da birkaç saniye duraklıyor ve bir cesedi yağmalamadan önce bir an beklemenizi sağlıyor. Kamera artık konuşmalar sırasında karakterleri çerçeveden ayırma eğiliminde, bu da geçen yıl son derece durağan olan diyalog sahnelerini canlandırmak için konuşurken karakterlerin daha fazla hareket etmesine neden olan istenmeyen bir yan etki. Bu yüzden, konuşmacının kafasının kesildiği, resmin tamamen dışına çıktığı, bir kapı tarafından engellendiği veya sürekli olarak içeri girip çıktığı gabfestlere maruz kalıyorsunuz. Neyse ki, bu kamera tuhaflıkları çok yaygın değildir ve herkesin yüzünü görmenize gerek olmayan konuşma sahneleriyle sınırlıdır.

The Witcher: Enhanced Edition da çok iyi bir başlangıç ​​yapmıyor. Windows XP sistemlerindeki yaygın bir sorun, ses sürücüleriyle çakışmalar nedeniyle oyunun başlangıçta çökmesine neden olur. Bu sorun genellikle kısa sırada, ses hızlandırmayı kapatarak veya kapatarak ya da oyun diskinde gelen sorunlu dosyaları değiştirmek için yeni ses dosyaları indirerek düzeltilebilir. Ama yine de, bir oyunun kendini yeniden tanıtmasının yolu bu değil. The Witcher’ın ilk sürümüyle ilgili teknik sorunlar, bu yeniden yapılan sürümün ilk etapta yapılmasına neden oldu, bu nedenle, oyunu başlatıp çalıştırmadan önce büyük çökmeleri vurmak biraz hayal kırıklığı yaratıyor.

Yepyeni içeriğin çoğu da arzulanan bir parça bırakıyor. İki yeni bağımsız Geralt macerası, büyücünün önceki kariyerine daha iyi bir bakış sağladığını iddia ediyor, ancak bu kadar sürükleyici ve ana hikayeden tanıdık yerlere çok fazla güvenmek için çok önemsizler. Odalar bile burada yeniden kullanılıyor. The Price of Neutrality, lanetli olsun ya da olmasın bir prensesle ilgili bir hikaye ile harika bir başlangıç ​​yapıyor, ancak daha sonra yavaşlıyor ve yaklaşık iki saat sonra aniden bitiyor. Yan Etkiler, Geralt’ın, öğretmen arkadaşı Dandelion’a olan borcunu ödemek için 2.000 orens toplamak için garip işler yaparak Vizima’nın her yerine koşması gereken sıradan görevlerin bir koleksiyonudur. İkinci macerada, ufak tefek oynamanın dışında çok az şey yapmanıza rağmen, ona makul bir tekrar değeri vermek için yeterli seçenek var. Diğer ekstra güzellikler daha değerlidir. Kutu, oyun rehberi gibi bir dizi koleksiyon öğesi içerir; oyunun fevkalade atmosferik arka plan melodilerinin yanı sıra bazı “esinlenen” parçalardan oluşan bir CD film müziği; kamera arkası DVD’si; ve modcular için Djinni oyun editörü ile birlikte bir kağıt harita. Gelişmiş Sürümü dijital olarak almayı seçerseniz, bu ekstraların birçoğu oyunun resmi Web Sitesinden de indirilebilir.

İlk kurulum hatalarını bir kenara bırakırsak, geçen yıl The Witcher’ın olması gereken buydu. Orijinal oyun, türü şereflendiren en otantik yetişkin hikayelerinden birine sahip inkar edilemez derecede çok iyi bir RPG destanı olsa da, bu elden geçirilmiş sürüm, neredeyse klasiğe yakın bir şahesere dönüştürdü.