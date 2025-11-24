Şahin, AKP’nin yıllardır uyguladığı eğitim politikalarının öğretmenleri ve öğrencileri çıkmaza sürüklediğini belirterek, “Bugün eğitim sistemi liyakatten uzak, günübirlik kararlarla yönetiliyor. Geçtiğimiz yıllarda Milli Eğitim Bakanı’nın aynı zamanda özel okulları bulunan bir işadamı olması, kamu eğitimine bakış açısını açıkça ortaya koyuyor” dedi.

Atanamayan Öğretmenler Sorunu

CHP İnegöl İlçe Başkanı Şahin, binlerce öğretmenin yıllardır atanmayı beklediğini hatırlatarak, “Üniversitelerden mezun olan gençlerimiz umutla görev beklerken, hükümet onları görmezden geliyor. Atanamayan öğretmenlerimiz işsizlikle mücadele ediyor, bu tablo kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerin Değeri

Öğretmenlerin yalnızca bilgi aktaran kişiler değil, aynı zamanda geleceğin mimarları olduğunu vurgulayan Şahin, “Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, öğretmenlerimizin hak ettiği değeri görmesi ülkemizin aydınlık yarınları için en büyük teminattır” dedi.

Şahin, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlarken, ebediyete intikal eden öğretmenleri de saygıyla andı.