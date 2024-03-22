Geçtiğimiz hafta Kayseri ekibi Talasgücü Belediye ile deplasmanda berabere kalan İnegöl ekibi Kafkasspor, 4 haftadır hasret kaldığı 3 puanı almak için hazırlıklarını tamamladı. Yeni teknik Direktör İsmail Güldüren’le çıktığı 2 maçta da rakiplerinden birer puan alan İnegöl ekibi bu kez taraftarlarına 3 puan hediye etmek istiyor. Rakip ise grubun en iyi takımları arasında gösterilen 52 Orduspor olacak.

KAFKAS EVİNDE DAHA BAŞARILI

Kendi saha ve seyircisinin önünde 3 puanı almak isteyen Kafkasspor şu ana kadar oynadığı 22 maçta, 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. İnegöl ekibi, topladığı 32 puanla ligde 7. sırada yer alıyor.

Kendi evinde oynadığı 11 karşılaşmada 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan ekibimiz, bu maçlardan 19 puan toplarken, rakip filelere attığı 13 gole karşılık kalesinde ise 9 gol gördü.

52 ORDUSPOR’UN DEPLASMAN KARNESİ NASIL?

3. Lig 1. Grubun en iyi takımları arasında gösterilen 52 Orduspor ise bugüne kadar oynadığı 23 karşılaşmada 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Konuk ekip, topladığı 41 puanla ligde 3.sırada bulunuyor.

Deplasmanda ise şu ana kadar 11 maça çıkan ekip, bu maçların 3’ünden galip çıkarken, 4 maçta berabere kaldı. 4 maçtan ise eli boş dönen 52 Orduspor, bu maçlarda rakip fileleri sadece 12 kez havalandırırken, kalesinde ise 13 gol gördü.

KAFKASSSPOR-52 ORDUSPOR MAÇI CANLI YAYINLANACAK

Play Off mücadelesi veren iki takımın mücadelesi Cumartesi günü saat 14.00’de İnegöl Şehir Stadyumunda oynanacak. Maç Kafkasspor’un resmi youtube kanalı olan @kafkassportv’de canlı olarak yayınlanacak.