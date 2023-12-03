Mutfakta yemek yapmaktan hoşlanan kadın erkek fark etmeksizin herkesin yapmayı keyifle sevdiği o tariflerden biride poğaçadır. Bu nedenle sizlere şimdi yumuşacık, pastane poğaçası tarifi sunacagız.

1. 1 adet yumurta

2. 1 çay bardağı sıvı yağ

3. 1 çay bardağı sıcak su

4. 1 paket kuru veya yaş maya

5. 1 yemek kaşığı toz şeker

6. 1 tatlı kaşığı tuz

7. 5-6 bardak un

Poğaça Yapımı

Yapılışına gelecek olursak; öncelikli olarak bir kap alarak bunun içerisine bir adet yumurtanın beyazını sarısından ayırmış bir şekilde beyaz kısmını kaba alacağız, devamında bir çay bardağı sıvı yağı üzerine bir çay bardağı sıcak suyu ve 1 paket kuru veya yaş maya ilave ederek karıştırmak olacaktır. Bu malzemeleri karıştırdıktan sonra üzerine bir yemek kaşığı toz şeker ilave olarak bir tatlı kaşığı tuzu ilave edip karıştıracağız. Bunun üzerine yavaşça bir elek yardımıyla unu karışımın üzerine ekleyerek yoğurma işlemine başlayacağız. Yoğurma işlemi bittikten sonra hamur; 45 dk bekletilmelidir.

Hamurun bekletilme işlemi bittikten sonra, kabaran hamuru bir tepsiye şekil vererek düzeceğiz içerisine ister zeytin isterseniz de peynir ekleyebilirsiniz. Önceden 180 derecede ısıtılmış fırına tepsiyi sürerek 25-30 dakika pişirme işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Poğaçaların altı kızarıncaya kadar pişirme işlemi devam etmelidir. Sonrasında pişen poğaçalar afiyetle yenilebilmektedir.