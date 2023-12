Her şeyin başı, adım atmak ve işe koyulmaktan başlamaktadır. İnsan inandığı değerler üzerine çalışır, uğraşır ve karşılığını bekler. Hayat yeni şeyler öğrenerek beceri kazanmak ve her adımda biraz daha fazla ilerlemek için sunulan kıymetli bir yolculuktur. Bu yolculuğa adım atarken önce inanmak; sonrasında oldukça fazla efor harcamak gerekmektedir.

Yeni Bir Dil Öğrenmek

Yeni bir dil öğrenmek beceri veya üstün yetenek isteyen bir alan değildir. İsteyen her insanın çabasıyla kazanılacak bir uğraştır. İnsan çaba gösterdiği, üstünde durduğu her durumda sonuç elde edebilen üstün bir varlıktır. Ve tabi ki her insanın apayrı yetenekleri mevcuttur. Kimileri yazı yazarak, kimileri sesli telaffuz yöntemleriyle, kimi ise görsel hafıza teknikleriyle bunu başarabilmektedir. Aşağıda belirtilen adımlarda bunlardan birkaçına değinilmek istenmiştir:

1. Adım atmak: Başlamış iş bitmiş sayılır denilerek hareket etmek gerekir. Bir işe başlarken neden bu iş için uğraşıldığı; amaç ve sonuç ilişkisi içerisinde değerlendirilmelidir.

2. Destek almak veyahut bireysel hareket etmek: Bir işe koyulurken en önemli kriterlerden biri destek almaktır. Bu bir kurs veya okul olabilmektedir. Bunun sebebi sizden önce aynı yollardan geçmiş ve konu hakkında bilgisi olan bireylerin size yol gösterici etkisinin bulunmasıdır.

3. Öğrenmek istediğiniz dil hakkında eğitici kaynaklar edinmek: Elde edilen kaynakların size pratik yollardan amaca daha rahat götürdüğünü göreceksiniz.

4. Aralıklarla tekrarlama tekniğiyle hareket etme: Öğrenilen şeylerin tekrar edilmesi akılda daha kalıcı etkiler yaratmaktadır.

5. Yatmadan önce öğrenilen bilgileri tekrarlama sanatı: Bilgi tekrar etmekle pekişir bu nedenle öğrenilen her bilgiyi gece hatırlatması metodu uygulanmalıdır.

6. Yeni bir dil öğrenilirken en önemli şey disiplinli hareket edebilmektir.