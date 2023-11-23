Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Engin Polat ve Dilan Polat hakkında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Vergi kanununa muhalefet" suçlarından soruşturma başlattı.

Yapılan operasyonda 24 şüpheliden 12 kişi tutuklanırken, 10 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari olan ve geçtiğimiz Salı günü yakalanan mali Müşavir Zümrüt Yerebakan ise yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen araştırma sonucunda Ahmet Gün'ün ofisinde çalışan muhasebeci Hatun Abak tutuklandı.

Haber Merkezi