İşte baharın tadını kaçırmadan polenlerden korunmanızı sağlayacak o etkili yöntemler:
Polen Saatlerini Takip Edin: Polen yoğunluğunun en yüksek olduğu sabah saatlerinde (05:00 - 10:00 arası) mümkünse dışarı çıkmayın ve pencerelerinizi kapalı tutun.
Dışarıdan Gelince Arının: Eve girdiğiniz an kıyafetlerinizi değiştirin ve duş alın. Saçlarınıza yapışan polenlerin yastığınıza ve evinize yayılmasını bu şekilde engelleyebilirsiniz.
Gözlerinizi ve Burnunuzu Koruyun: Dışarı çıkarken mutlaka güneş gözlüğü takın. Bu, polenlerin gözle temasını büyük ölçüde azaltacaktır. Ayrıca burun çevresine sürülen bariyer kremler de polen girişini zorlaştırabilir.
Çamaşırları İçeride Kurutun: Yıkadığınız kıyafetleri dışarıya asmak, onları birer "polen mıknatısına" dönüştürebilir. Bahar aylarında kurutma makinesi veya iç mekan kurutma askılarını tercih edin.
Araç ve Ev Filtrelerini Yenileyin: Aracınızın polen filtresini ve evinizdeki klima filtrelerini yüksek verimli modellerle değiştirerek iç mekan hava kalitesini koruyun.