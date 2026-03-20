Sıcaklıkların yükselmesi ve bitkilerin çiçek açmasıyla birlikte havaya karışan polenler, özellikle bağışıklık sistemi hassas olan kişilerde güçlü alerjik reaksiyonlara yol açabiliyor. Çoğu zaman nezleyle karıştırılan ve haftalarca sürebilen bu durum, tedavi edilmediğinde yaşam kalitesini önemli ölçüde düşürebiliyor. Ancak alınacak doğru önlemlerle polenlerin etkisini azaltmak mümkün.

İşte baharın tadını kaçırmadan polenlerden korunmanızı sağlayacak o etkili yöntemler:

Polen Saatlerini Takip Edin: Polen yoğunluğunun en yüksek olduğu sabah saatlerinde (05:00 - 10:00 arası) mümkünse dışarı çıkmayın ve pencerelerinizi kapalı tutun.

Dışarıdan Gelince Arının: Eve girdiğiniz an kıyafetlerinizi değiştirin ve duş alın. Saçlarınıza yapışan polenlerin yastığınıza ve evinize yayılmasını bu şekilde engelleyebilirsiniz.

Gözlerinizi ve Burnunuzu Koruyun: Dışarı çıkarken mutlaka güneş gözlüğü takın. Bu, polenlerin gözle temasını büyük ölçüde azaltacaktır. Ayrıca burun çevresine sürülen bariyer kremler de polen girişini zorlaştırabilir.

Çamaşırları İçeride Kurutun: Yıkadığınız kıyafetleri dışarıya asmak, onları birer "polen mıknatısına" dönüştürebilir. Bahar aylarında kurutma makinesi veya iç mekan kurutma askılarını tercih edin.

Araç ve Ev Filtrelerini Yenileyin: Aracınızın polen filtresini ve evinizdeki klima filtrelerini yüksek verimli modellerle değiştirerek iç mekan hava kalitesini koruyun.