Mudanya Emniyet Müdürlüğü Personeli 10 Nisan Polis Haftası ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı etkinlikleri çerçevesinde ilkokullarda çocuklarla bir araya geldi.

Polis teşkilatının kuruluşunun 179. Yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle düzenlene etkinlilerde Mudanya Emniyet Müdürlüğü personelince 12 Eylül İlkokul ve Cafer Yener İlkokulu’nda öğrencilere yönelik ziyaretlerde bulundular. Ziyaret esnasında çocuklarla bir süre sohbet eden polis memurları çocuklara polislerin görevlerini anlattı. Polis memurları aynı zamanda polislik mesleğini anlatırken, öğrencileri trafik kuralları hakkında bilmeleri ve uymaları gereken kurallar hakkında bilgiler verdiler. Kırmızı ışık, yaya geçidi, araçta emniyet kemerinin önemi ve çocukların yolculuk esnasında ön koltukta seyahat etmemeleri konusunda bilgilendirdiler. Etkinlik sonunda görevli polisler, çocuklara eğitici ve öğretici boyama kitabı dağıttılar.