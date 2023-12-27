Bursa’nın İnegöl ilçesinde kaldırıma çarpıp araçta sızan alkollü sürücü, polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

Kaza, Kemalpaşa mahallesi Adnan Tüzün Sokak’ta meydana geldi. Sokakta seyir halindeki Zakir K. (55) yönetimindeki 16 KMZ 82 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çarptı. Kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sızdı, ekipler uyandırdı

Olay yerine gelen polis ekipleri, direksiyonda sızan sürücüyü uyandırmak için yoğun çaba sarf etti. Uyandırılan sürücüye alkol testi yapıldı. Ekipler, alkolmetreye üflemeyi beceremeyen sürücüye, alkolmetre dersi de verdi. Dakikalar sonucu yapılan test sonucu 2.34 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye alkollü araç kullanmaktan 4 bin 64 TL cezai işlem uygulandı.

Ekip otosuna binmek istemedi

İfadesi alınmak için karakola götürülmek istenen sürücü, araca binmek istemedi. Polis ekiplerinin dakikalarca dil döktüğü sürücü, bir polisin "Gel beraber binelim" demesiyle ikna olarak araca bindi.