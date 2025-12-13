En Yakıt, ’Yeni Yıl Enerjisi’ paketiyle 1.000 kWh’nın fiyatını düşürerek elektrikli araç kullanıcılarına maliyet avantajı sunduğunu duyurdu.

Türkiye’nin önde gelen elektrikli şarj işletmecilerinden En Yakıt, yılın son ayında elektrikli araç kullanımını daha ekonomik ve erişilebilir kılmayı hedefliyor.

Yapılan açıklamaya göre marka, 12-21 Aralık tarihleri arasında satışa sunacağı ’Yeni Yıl Enerjisi’ paketiyle elektrikli araç kullanıcılarına 1.000 kWh’yı indirimli fiyata alma imkânı sağlayacak. Mevcut birim fiyatını düşüren paket, En Yakıt mobil uygulamasındaki EnWin bölümünden satın alınabilecek. Paketin kullanıcı hesaplarına tanımlanmasının ardından, enerji kullanımında süre sınırı bulunmayacak. Böylece sürücüler ihtiyaç duydukları anda daha düşük birim fiyatla şarj avantajından yararlanabilecek.

"Gerçek bir enerji avantajı sunuyoruz"

Kampanyaya ilişkin değerlendirmede bulunan En Yakıt Genel Müdürü Tayfun Şenses, "Yeni yılı karşılarken kullanıcılarımıza gerçek bir enerji avantajı sunmak istedik. Bu paket sayesinde sürücüler hem maliyetlerini düşürebilecek hem de ihtiyaç duyduklarında enerjiyi diledikleri zaman kullanma esnekliğine sahip olacak. Amacımız elektrikli araçların günlük yaşamda daha ekonomik, daha ulaşılabilir ve daha konforlu bir seçenek haline gelmesine katkı sağlamak" dedi.