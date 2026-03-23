Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü Esenyurt İstiklal Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre tek başına yaşanan 75 yaşındaki Adile Gündoğdu'yu tanımadığı bir numara aradı. Kendilerini polis olarak tanıtan çete üyeleri önce yaşlı kadının ailesine ait bilgileri vererek kendilerinin polis olduğuna inandırdı. Kimliğinin kopyalandığını, sahte para ile bir kuyumcudan yüklü miktarda altın alındığını söyleyen dolandırıcılar yaşlı kadının evinde altınların bulunması halinde gözaltına alınacağını belirtti. Bu durum karşısında panikleyen Gündoğdu, kendisinin olayla alakası olmadığını söyledi. Dolandırıcılar yaşlı kadını önce sürekli alışveriş yaptığı kuyumcuya, ardından ise komşusuna para ve altın istemeye gönderdi. Olumsuz yanıt alan yaşlı kadının daha fazla para bulamayacağını anlayan şahıslar, evde aramaya yapacakları bahanesiyle Gündoğdu'nun yaşadığı daireye geldi. Kendi ve oğluna ait altınlarının evde olduğunu söyleyen yaşlı kadın, polis olduğunu düşündüğü şahsa kontrol etmesi için 2 milyon TL değerindeki altınları teslim etti. Altınları alan çete üyesi kayıplara karışırken, bu süreçte telefondan konuşmaya devam eden diğer dolandırıcı komşusuna giderek tekrardan para alması istedi. Bu sırada durumu fark eden komşu telefonu kapatarak yaşlı kadının çocuklarına haber verdi. Dolandırıldığını o andan sonra anlayan yaşlı kadın oğluyla birlikte karakola giderek şikayetçi okurken, aynı yöntemle gün içinde 3 kişinin daha dolandırıldığı öğrenildi.

'Altınları cihaza sokacağız diyerek 2 milyon değerindeki ziynet eşyalarını aldılar''

Şahısların polis olarak aradığını belirten Adile Gündoğdu, 'Beni aradı, 'Sen nereye gittin, kimliğini kime verdin' dedi. Kimseye vermediğimi söyledim. Bana 'Senin kimliğinle bir kuyumcudan sahte parayla altın alınmış' dedi. Benim öyle bir şey yapmadığımı, haram yemeyeceğimi söyledim. 2 saat boyunca telefonu hiç kapatmadı, beynimi yediler. Kimliğin yerinde olduğunu söyledim ve bana evime polisin geleceğini söyledi. Evi arayacaklarını, sahte bir veya şüpheli bir şey bulunursa beni gözaltına alacaklarını söylediler. Ben altınları yatağımın üzerine çıkarmıştım polisler gelecek diyerek. Genç bir çocuk geldi, o da telefonla konuşuyordu. Telefondaki 'Altınları cihaza sokacağız, sahte mi anlayacağız' dedi. Evime gelen ise 2 milyon değerindeki bana ve oğluma ait altınları aldı. Çantayı elimden almaya kalksaydım belki beni de öldürecekti. O sırada kimseye söyleme, olayı karıştırma sakın diye tembihledi beni. Daha sonra ise beni komşuya gönderdi ve tekrar para istememi söyledi. Aldığı parayı az buldu ve bir daha gitmemi istedi. Bu sefer komşum durumu fark etti ve telefonu elimden aldı. İşte o zaman anladım dolandırıldığım' dedi.

'Konuşamayacağını söyledi'

Annesine ulaşamayınca şüphelenen Özlem Gündoğdu Topçu ise, 'Annemi gün içerisinde belirli aralıklarla arıyorum. O günde aradım açmadı, meşguldü. Sonrasında birkaç kez daha aradım meşguldü. Sonrasında telefonu açtı, konuşamayacağını söyledi ve kapattı. Hemen komşusunu aradım ama o sırada iş işten geçmişti, dolandırıcılar altınları çoktan almıştı. Daha sonra abimi aradım, birlikte karakola giderek şikayetçi oldular. Abim ve annemin toplamda 2 milyon TL'lik ziynet eşyasını çalmışlar. Cani insanlar olduklarını düşünüyorum, annemin korkularından faydalanarak bu işi yapmışlar. Biz karakola şikayete gittiğimize birinin daha dolandırıldığını öğrendik, ardından ise polisler aradı bir kişiyi daha dolandırmışlar' diye konuştu.