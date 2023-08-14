Sakarya’da polis ekiplerince 5 gün içinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 43 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, son 5 günde yapılan operasyonlarda 43 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda ise 497.88 gram metamfetamin, 65.19 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 44 kök Hint keneviri bitkisi, 13.05 gram esrar, 10 gram skunk, 8.24 gram eroin ele geçirildi.