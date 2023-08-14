Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, 6 Şubat Depremi’nin ardından Hatay’ın çok zor günler geçirmekte olduğunu, 163 personeli vefat eden Büyükşehir belediyesi ile birlikte Hatay’da görev yapan tüm kurumların depremzede olduğunu hatırlattı.HATAY (İGFA) - Kendisi ile birlikte binlerce belediye personelinin ve Hataylıların büyük çoğunluğunun konteynerlarda yaşadığını kaydeden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, bir an önce Türkiye Acil Müdahale Planının (TAMP) tam olarak uygulanmasını istediklerini söyledi.

Katıldığı televizyon programında TAMP’a göre başta 8 Bakanlık olmak üzere deprem bölgesindeki tüm sorunların merkezi yönetim tarafından çözülmesi, belediyelerin asli görevleri ile birlikte bu kurumlara yardımcı şekilde çalışması gerektiğini anlatan Başkan Savaş, “8 bakanlık, AFAD, Kızılay gibi kurumlar organize olarak bir an önce şehir için çaba sarf etmeli. Bu bakanlıklar ve kurumlar çok bütçeye sahipler. Biz işlerimizi yapmaya devam diyoruz” diye konuştu.

Şehrin altyapı sorunlarını Hatay Büyükşehir Belediyesinin tek başına çözemeyeceğini kaydeden Savaş, “Bizler de mağduruz. İlgili bakanlıklar ve kurumlarla bu sorunları çözmek zorundayız. Devletimiz diğer iller ile birlikte bizim yanımızda olmak zorunda. Günlerimiz çok zor geçiyor. Herkesten destek bekliyoruz” dedi.

SAVAŞ’TAN, YAYMAN’IN İDDİASINA YANIT; İSPATLASIN YARIN İSTİFA EDERİM

Bu arada Başkan Savaş, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman’ın "EXPO alanlarına 8 Milyar Lira harcadılar" iddiasının hatırlatılması üzerine, 2017 yılında Hatay’ın bitki zenginliğinin dünyaya duyurularak ticaretin geliştirilmesi amacıyla düzenlenmesine karar verilen ve iki büyük park alanı olan EXPO alanlarının 750 Milyon TL’ye mal olduğunu vurguladı.

Belediye bütçesinden yaklaşık birkaç yıl içinde bu kaynağın kullanıldığını belirten Başkan Savaş, ‘’İddiasını ispat ederse belediye başkanlığından istifa ederim. 750 Milyon TL nerede 8 Milyar TL nerede? Benim bütçemin tamamı bundan üç dört sene önce zaten 1 milyar civarını bulmuyordu. Tüm bütçesi 1 milyar TL bile olmayan belediyenin EXPO’yu 8 Milyar TL’ye yapmış olması mümkün mü? Aklına gelen her rakamı söylüyor önce 2 Milyar TL dedi, 4 Milyar TL dedi, 8 Milyar TL dedi… Bir konuşma yapılırken gelecekte mahcup olmayacağın kelimeleri ağzınızdan çıkarmanız lazım. Ayrıca EXPO’yu iyi ki yapmışız. Depremin ilk gününden bu yana birçok kurum ve kuruluş ile belediyemiz orada konuşlandı ve vatandaşlarımızı da hala orada misafir ediyoruz." diye konuştu.