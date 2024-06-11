İlk ve ortaöğretim okullarında okyanus okuryazarlığını geliştirmeyi hedefleyen SHORE Projesi kapsamında Polonya, Romanya, İtalya ve Türkiye’de eş zamanlı olarak ‘Okyanus ve Sular Gecesi’ etkinliği düzenlendi. Online olarak gerçekleştirilen protokol konuşmalarına TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da katıldı.

TÜBİTAK Ufuk Avrupa Programı tarafından finanse edilen ve Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) tarafından okyanus misyonu çağrısıyla fonlanan SHORE projesi, çevresel bilinç ve ekolojik vatandaşlık bilincine sahip yeni bir nesil yetiştirmeyi hedefliyor. Baltık Denizi, Karadeniz, Akdeniz, Tuna Nehri ve Ren Nehri bölgelerindeki okullarda "Mavi Müfredat" geliştirilip uygulanacak proje ile ilk ve ortaöğretim okullarında okyanus okuryazarlığı arttırılacak. Proje kapsamında Polonya, İtalya ve Türkiye’de eş zamanlı düzenlenen Okyanus ve Sular Gecesi etkinliklerine 8 bin kişi katılım sağladı. Online düzenlenen protokol konuşmalarına; TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, YTÜ Rektörü Prof. Tamer Yılmaz, Ulusal Araştırma ve Geliştirme Merkezi Brüksel Ofisi AB Politika Danışmanı Karolina Dutkiewicz-Garcia, İtalya Çevre, Kara ve Deniz Bakanlığı “Deniz ve Kıyı Çevresinin Korunması” Birim VI Eski Başkanı Oliviero Montanaro, Horizon Avrupa İklimi, İklim Eylemi Genel Müdürü Tereza Budnakova ve ülkelerin temsilcileri ile sorumlu okulların rektörleri katıldı.

Program kapsamında düzenlenen öğrenciler ve öğretmenlerin katıldığı etkinliklerde gerçekleştirilen atölye çalışmaları, interaktif sunumlar ve eğitici oyunlar aracılığıyla deniz ekosistemlerinin korunması ve okyanus bilincinin artırılması adına önemli bilgiler paylaşıldı.

“Birincil adım gençlere çevre bilinci ve duyarlılığı kazandırmak”

YTÜ ev sahipliğinde düzenlenen ‘Okyanus ve Sular Gecesi’ online toplantısında konuşan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, küresel iklim krizine değinerek bu krizin yalnızca karaları değil okyanus ve denizler gibi su ekosistemlerini çok ciddi şekilde tehdit ettiğinin altını çizdi. Prof. Dr. Hasan Mandal, su alanlarındaki yüzey sıcaklığı artışlarının bazı istilacı türlerin de yer değiştirmesine neden olduğunu ve bunun da biyoçeşitlilik kaybına da yol açtığını söyledi. Küresel iklim krizi ile baş etmenin birincil adımının gençlere çevre bilinci ve duyarlılığı kazandırmadan geçtiğini vurgulayan Prof. Dr. Hasan Mandal, sürdürülebilir gelecek kapsamında su alanlarının daha iyi ve sürdürülebilir şekilde devamı için de çalışmalar yürüttüğünü aktardı.

Ülkeler arası bilinç arttırıcı faaliyetler

36 ay sürecek proje süresince başarılı 100 okul, 10 bin euro’ya kadar hibe kazanma şansı elde edecek. Partnerleri arasında halka açık eğitimler ve bilinç arttırıcı faaliyetler düzenlenen SHORE projesi ile online platformlarda okullar ödüller kazanıp yarışabilecek ve mavi müfredat materyallerine erişim sağlayabilecek. Ayrıca, en iyi okul projesi ile "Yılın Okyanus Elçisi" ödülü de sunulacak.