

Olay saat 13.00 sıralarında Yeni mahalle Kent Caddesinde bulunan site içindeki villada meydana geldi. Daha yeni yürümeye başlayan 1 yaşındaki Yağız Alp Ü., villanın 2. kat merdivenlerine yöneldi. Ailesinin haberi olmadan yürümeye başlayan çocuk, merdivenlerden inerken yuvarlandı. Ağır yaralanan çocuk özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde kafatasında kırık olduğu öğrenilen çocuk ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Baba Uğur Ü., sevk sırasında sedyede yatan oğlunu alnından öperek moral verdi. Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ