Zirvede yazdan kalma bir gün yaşayan tatilciler bol bol kayak keyfi yaptı.

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kar kalınlığı 81 santimetreye ulaştı. Hava sıcaklığının 8 derece civarında seyrettiği Uludağ'da, gece saatlerinde sıcaklığın 3 dereceye kadar düşmesi beklenirken, bölgede güneşli hava hakim oldu.

Sömestr tatilini rekor ziyaretçiyle kapatan zirvede, hafta sonu yoğunluğu sömestr tatilini aratmadı. Güneşli havayı fırsat bilen kayak tutkunları ve tatilciler pistleri doldurdu. Adeta yazdan kalma bir gün yaşayan turistler kayak pistlerinde bol bol kayak yaptı.

