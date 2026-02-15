Etkinliğe ilişkin açıklamada bulunan Çeltikçi Mahallesi Muhtarı Selahattin Dumanlar, gerekli görüşmelerin ardından kullanılmayan alanın temizlendiğini belirterek, “Atıl durumda bulunan bölgeyi gerekli görüşmelerin ardından temizleyerek gençlerimizle birlikte çınar fidanı dikimi gerçekleştirdik. Bizlerde atalarımız gibi torunlarımıza miras kalması amacı ile çınar ağaçlarının ekimini gençlerimizle birlikte gerçekleştirdik.

Bu etkinliği özellikle 1. Dünya Savaşı’nda köyümüzden, Çanakkale Cephesi’nde 4, Şark Cephesi’nde 2, Galiçya Cephesi’nde 1 şehidimiz ile Güneydoğu’da şehit düşen Alaaddin Yeni, Mehmet Uysal, Nevzet Saldıran ve bu vatan için canını feda eden tüm şehitlerimizin aziz hatıralarına ithafen gerçekleştirdik.

Etkinliğimize katılan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydın’a ve AK Parti ilçe yöneticilerine teşekkür ederiz.” dedi.