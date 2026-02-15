Tarımsal üreticiler ile esnaf ve sanatkarlara sağlanan Hazine destekli yatırım ve işletme kredilerinin kullanım esasları yeniden düzenlendi. Konuya dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme kapsamında; Ziraat Katılım Bankası AŞ tarafından sunulan Hazine kar payı destekli tarımsal yatırım ve işletme finansmanı, TC Ziraat Bankası AŞ ile Tarım Kredi Kooperatiflerince kullandırılan Hazine faiz destekli tarımsal yatırım ve işletme kredileri ve Türkiye Halk Bankası AŞ aracılığıyla esnaf ve sanatkârlara verilen Hazine faiz destekli yatırım ve işletme kredilerine ilişkin kararlarda değişikliğe gidildi.

Vergi ve prim borcu olanlara finansman şartı

Düzenlemeye göre destekten yararlanmak isteyenlerin, en fazla 15 gün önce alınmış bir belgeyle vergi dairelerine başvurarak, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun’un ilgili maddesi kapsamında vadesi geçmiş vergi ya da sosyal güvenlik primi borçlarının bulunmadığını göstermeleri gerekiyor. Eğer borç mevcutsa, bu borcun yeniden yapılandırılmış ve yapılandırmanın bozulmamış olması şartı aranacak.

Bu şartın yerine getirilememesi halinde ise başvuru sahibinin kullanacağı finansman ya da kredinin yüzde 25’ine denk gelen tutar, kişi adına ilgili kurumlara aktarılacak.

Bu çerçevede tahsil edilecek miktar yıllık 300 bin lirayı geçemeyecek. Ayrıca borcun faizine yönelik olarak Hazine tarafından sağlanacak indirim oranı yüzde 25 olarak uygulanacak.

Temel hayvansal ve bitkisel üretim konularında tamamı ayni ve 400 bin liraya kadar kullandırılan finansman ve krediler ile belli meslek kollarında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlara kullandırılan kredilerde 31 Aralık 2026'ya kadar söz konusu şartlar aranmayacak.