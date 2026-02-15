Hakemler: Oğuzhan Hamitoğlu, Hasan Hüseyin Yazıcılar, Yusuf Ökmen
İnegöl Kafkasspor: Hüseyin Genç, Fikret Sevilgen, Serdar Eylik, Umut Doğdu, Mert Polat Keklik, Metin Esmer, Onur Akdoğan, Ömer Faruk Aydemir, Emre Kara, Tümer Oruç, Yusuf Kaplan
Slivrispor: Talha Yakın, Ramazan Kallıoğlu, Barış Korkmaz, Emre Eser, Yasin Kargı, Fatih Ergen, Kerem Kılıç, Efe Yılmaz, Adnan Emir Koldere, Mehmet Ali Kablan, Batuhan Kurt
Sarı kartlar:
Kırmızı kart:
Goller: Emre Kara(Kafkasspor)
Maçtan önemli dakikalar
13'ncü dakikada Kafkasspor köşe atışı kazandı. Emre'nin ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Yusuf'un kafa vuruşu ağlarla buluştu. 1-0
Kaynak: YAVUZ YILMAZ