Kısa sürede kavgaya dönen olayı, çevredekiler ayırdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Bulvarı üzerinde benzin istasyonunda meydana geldi. Bir sürücü, aracına yakıt almak için istasyona yanaştı. Bir süre sonra henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı pompacı ile araç sürücüsü arasında sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Kavgayı gören vatandaşlar duruma el atarken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırdı. Benzin istasyonunun ringe döndüğü anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı.