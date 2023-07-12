İnegöl Belediyesi’nin Gençlik ve Spor Bakanlığı katkılarıyla iki ayrı noktada kurulumunu tamamladığı Portatif Yüzme Havuzlarında eğitim başlıyor. Yaz aylarında 3 dönem şeklinde yapılacak eğitimler için kayıtlar 13 Temmuz Perşembe günü başlıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yüzme sporunu kitlelere yaymak, spor bilinciyle büyüyen sosyal insanlar yetiştirmek ve Türk yüzmesine rekortmen sporcular kazandırmak amacıyla “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” isimli proje başlatılmıştı. Bu proje kapsamında şehirlerde portatif havuzlar kurulurken, İnegöl’de de İnegöl Belediyesi iş birliğinde 2 adet portatif yüzme havuzu kuruldu.

HER ÖĞRENCİNİN BİR DÖNEME KATILMA HAKKI VAR

Bakanlığın İnegöl Belediyesi iş birliğinde sürdürdüğü çalışma ile Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde bulunan Belediye Spor Salonu ve Alanyurt Yunus Emre Spor Kompleksi bahçelerinde portatif havuzlar hizmete girmek için gün sayıyor. 13 metre uzunluğu ve 8 metre genişliği olacak havuzlarda yaz döneminde 3 dönem şeklinde yüzme eğitimleri verilecek. 1. Dönem 17 Temmuz – 04 Ağustos, 2. Dönem 07-25 Ağustos ve 3. Dönem 28 Ağustos – 14 Eylül olmak üzere hafta içi 5 gün her biri 1’er saat olmak üzere 8 ayrı grup yüzme eğitimi alacak. Eğitimler ücretsiz olarak verilecek. Bir döneme katılan öğrenci, ikinci döneme katılmayacak.

KAYITLAR BELEDİYE SPOR SALONU VE YUNUS EMRE SPOR SALONUNDAN ALINACAK

2012-2017 doğumlular arası öğrencilerin katılacağı yüzme kursu için kayıtlar 13 Temmuz Perşembe günü başlıyor. Kayıt yaptırmak isteyenler Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisindeki Belediye Spor Salonu ve Alanyurt Yunus Emre Spor Kompleksine başvurarak form dolduracak.

ENGELLİ ÖĞRENCİLER İÇİN ÖZEL KURS

Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi kapsamında iki havuzda engelli öğrenciler için de kurs açılacak. Bu kurslarda eğitim alabilecek seviyede zihinsel ve bedensel engelli öğrencilere eğitim verilecek. Engelli öğrencilerin eğitimleri Salı ve Perşembe günleri yapılacak. Bir dönemde öğrenciler toplam 9 saat eğitim almış olacak.