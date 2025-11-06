Ticaret Bakanlığı, posta ve hızlı kargo taşımacılığıyla getirilen eşyaların gümrük işlemlerine dair tebliğinde değişikliğe gitti.

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeye göre, hava yoluyla yapılan hızlı kargo taşımacılığı artık yalnızca havalimanı gümrük müdürlüklerinden gerçekleştirilecek. Kara yolu üzerinden yapılan taşımalar ise Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek gümrük müdürlüklerinde yürütülecek.

Ayrıca, posta veya hızlı kargo ile konsinye (satılmak üzere geçici gönderilen) eşyaların, ihracat tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde kesin satışının tamamlanması zorunlu olacak. Bu süre uzatılamayacak ve satışı gerçekleştirilmeyen ürünler, gümrük mevzuatına uygun şekilde Türkiye’ye geri getirilecek.

Basitleştirilmiş beyan zorunluluğu

Söz konusu eşyalar için basitleştirilmiş gümrük beyannamesi düzenlenecek ve proforma fatura eklenmesi gerekecek.

Her taşıma senedi için ayrı müeyyide (ceza) uygulanacak. Ancak birden fazla taşıma senedinde düzeltme konusu aynı veri alanına ilişkinse, cezai işlem yalnızca ilgili basitleştirilmiş beyanname üzerinden uygulanacak.