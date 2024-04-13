Olası İstanbul depremi için tartışmalar sürerken Deprem Bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş'tan Bursa için uyarı geldi. Deprem Bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bursa'nın tarihine bakıldığında 7'den büyük bir deprem olabileceğini vurguladı.

Bektaş, bir sosyal medya kullanıcısının sormuş olduğu "Bursa'da 7 ve üzeri deprem olur mu?" sorusuna cevap verdi.

"7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM TEKRAR YAŞANABİLİR"

Bektaş, "KAF'ın güney kolunda, İznik-Mudanya-Bursa yöresi 1957 ve 1967 Mudurnu depremlerinden sonra sismik boşluğa dönüşmüştür" dedi. Bektaş açıklamasının devamında şu uyarıda bulundu: "Buna ek olarak 1999 İzmit ve Düzce depremlerinden sonra stres transferiyle güney kolda sismisite artmıştır. Sonuç: 1855 7 büyüklüğündeki depreminin tekrarı yaşanabilir"