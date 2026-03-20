Bayramlık ilk günü olması nedeniyle İnegöl Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Ortaöğretim Birimi öğrencileri İnegöl Garnizon Şehitliğini ziyaret etti. Burada temizlik ve bakım çalışması gerçekleştiren öğrenciler adına İnegöl Ülkü Ocakları Ortaöğretim Birimi başkanı Emir Yuvalar açıklamalarda bulundu.

Yuvalar yaptığı açıklamada, " Her yıl düzenli olarak şehitliğimizi bayramın ilk günü ziyaret edip, temizlik ve bakım çalışması gerçekleştiriyoruz. Bizler için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi buradan saygıyla anıyorum. Attığımız her adımda, aldığımız her nefeste onlara layık bir gençlik olmaya çalışıyoruz.

Son günlerde coğrafyamızda gelişen olaylar nedeniyle de herhangi bir korkumuz, çekincemiz yok. Doğdunuz gün itibariyle hepimizin birer şehit adayı olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

