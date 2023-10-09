Prof. Dr. M. Zeki Durak, BEBKA Genel Sekreteri görevi sürecince birçok başarılı projelere ve ilklere imza attı. 2020’den itibaren Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreterliği görevini yürütürken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesindeki Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığına atanan Prof. Dr. M. Zeki Durak, Kurumun ülke ekonomisine katkı sağlayacak projelerde öncü bir rol oynamaya devam edeceğini söyledi.

Özellikle gençlere yönelik birçok projenin hayata geçmesine öncülük eden Prof. Dr. M. Zeki Durak’ın BEBKA Genel Sekreterliği döneminde, Bursa’nın ilk DENEYAP Atölyesi faaliyete geçti. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla Bursa İnovasyon Merkezi’nin açıldığı bu dönemde TechINBursa Girişimcilik Merkezi de kapılarını açtı. Böylece BEBKA destekleriyle kurulan ilk girişimcilik merkeziyle genç girişimcilerin önü açıldı. BEBKA SeedUP İnovatif Girişimcilik Programı da bu dönemde TR41 Bölgesi dışına da açılarak başarıyla yürütüldü. Bölgedeki yatırımcıların gelişimine katkı sunmak amacıyla Start-up Yatırımcısı Eğitim Programı da hayata geçirildi. Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünün ‘Genç İstihdamı’ olarak belirlediği 2022-2023 temasına uygun çalışmalar yürüttüklerini belirten Durak, “Genç istihdamı alanında yürüttüğümüz çalışmalarımızla diğer ajanslara örnek olduk.” dedi. BEBKA bu dönemde; Veri Bilimcisi Yetiştirme, Mekatronik, Uygulamalı E-Ticaret ve Dijital Pazarlama, CNC Tezgâh Operatörlüğü, CMM Destekli Kalite Kontrol Operatörlüğü, Gaz Altı Kaynak Operatörlüğü, Makine Bakım ve Makine Montaj, Kaynaklı İmalat Standartları Eğitimi, Uygulamalı Yalın Üretim Teknikleri, Sanayide Uygulamalı Enerji Verimliliği Eğitimi ve Kompozit Uygulamaları Temel Eğitimi gibi birçok alanda gençlerin istihdamına katkı sağlayacak eğitimler de yürütüldü. Bu süreçte yaklaşık bin gencin istihdam edilmesi başarısına imza atıldı.

Durak’ın görev aldığı dönemde 163 adet projeye 297 milyon TL’lik destek ile 545 milyon TL’lik proje hayata geçirildi. Bölge üreticileri ve üreten kadın toplulukları; kırsal kalkınma programları ve SOGEP projeleri ile kendilerini geliştirme imkânı buldu. 11. Kalkınma Planında da önemli bir yeri olan yönetim danışmanlığı programları hayata geçirilirken Dijital Pazarlama Eğitim ve Danışmanlık Programı, Hedef Pazar Eğitim ve Danışmanlık Programı, E-Ticaret ve Dijital Pazarlama Programları gibi programlarla ürün ve hizmetlerin satış imkanlarının artması için çalışmalar yürütüldü. Katma değeri yüksek çalışmalara imza attıklarını kaydeden Durak, “Oyun ve Animasyon Geliştirme Merkezi, Genç Dijital Girişimcilik Akademisi, BTSO Mutfak Akademi, İmalat Sanayisine Yönelik Dijital Dönüşüm Eğitim Merkezi, İpek Şehri Bursa, Üretim ve Beceri Odaklı Kadın Sosyal Gelişim Atölyesi, Narinhisar Kırsal Kalkınma ve Sosyal Gelişim Projesi gibi hem kırsal kalkınmaya hem de genç istihdamına yönelik önemli projeleri hayata geçirmenin haklı gururunu yaşıyorum” dedi.

Ekibiyle birlikte birçok başarılı projeye imza attıklarını belirten Durak, “En önem verdiğim projeler arasında ilk sırada Bölgesel Girişim Sermayesi Fonu yer alıyor. Bölgemiz nitelikli projeleri bulunan birçok girişimciye ev sahipliği yapıyor. Bu projelerin hayata geçirilmesi, yatırım imkanlarının çeşitlendirilmesi 100 milyon TL’lik fon desteği oluşturduk. Bu destek sayesinde birçok fonu bölgemize çekmeyi başararak girişimcilerimize can suyu oluşturmaya çalıştık. Bunda da başarılı olduğumuzu söylemek istiyorum” diyerek yerli ve yabancı fonların ilgisini BEBKA bölgesine çekmeyi başardıklarını dile getirdi.

Durak, yeni görevi Türk Patent ve Marka Kurumu’nda da Türkiye’nin marka ve patent alanında ilerlemesi için çalışmalar yapacağını söyledi.