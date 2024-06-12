Bursa’yı yazılım denince akla gelen şehir haline getirmek istediklerini belirten Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz, yazılım ekosistemini genişletmek ve güçlendirmek istediklerini söyledi.

Bilişim Sektörü İş Adamları ve Profesyonelleri Derneği (BİSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı İdris Doğrul ve yönetim kurulu üyeleri, ULUTEK Teknopark’ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında, ULUTEK Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz ve ULUTEK yönetimiyle sektörün mevcut durumu ve geleceği hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

“Yazılım ekosistemini genişletmek ve güçlendirmek istiyoruz”

ULUTEK’in ekosistemi genişletme ve kolektif üretkenliği artırma hedefleri üzerinde durulan toplantıda ULUTEK Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz, "Bursa’yı yazılım denince akla gelen şehir haline getirmek istiyoruz. Teknoparkta bulunan yazılım firmalarımızla büyük bir ekosistem oluşturduk. Daha nitelikli şekilde bu ekosistemi genişletmek ve güçlendirmek istiyoruz. Yazılım vadisi projesi de Bursa’nın ulusal ve uluslararası alanda da tanınan bir teknoloji merkezi olmasını sağlama açısından çok önemli. Bu düşüncede destek ve görüşleri için İdris Doğrul ve BİSİAD Yönetimine teşekkür ederiz" dedi.

BİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı İdris Doğrul ise, Bursa’nın yazılım sektöründe sahip olduğu potansiyelin altını çizdi. Doğrul, "Yazılım sektörü hızla büyüyor ve Bursa’nın bu büyümede büyük bir payı olmalı. Yazılımdaki yerimiz Türkiye’nin yüzde 15’ini aşabilecek güce sahipken TOBB Yazılım Meclisi’ne göre yüzde 10’un altında. ULUTEK, bünyesinde bulundurduğu yazılım firmaları ve potansiyeliyle bu konuda stratejik bir konuma sahip. Bizler de yazılım firmalarının ULUTEK’te yer almasını daha cazip hale getirmeliyiz. Bu amaçla, teşvikler ve hibelerle güçlü yazılım firmalarının ortaya çıkmasını desteklemek istiyoruz. ULUTEK’te bulunan yazılım vadisi de bu noktada önemli rol oynuyor. Teknopark’ın da marka değerini artırarak, Bursa’yı yazılım alanında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan bir merkez yapma konusunda BİSİAD olarak bu sürece katkı sağlamaya hazırız" şeklinde konuştu.