Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, müsilaj konusunda yeni bir uyarıda bulundu. "Müsilaj İzmit Körfezi'ne yaklaştı" diyen Prof. Dr. Sarı, bahar ve yaz ayları öncesinde şimdiden önlem alınması konusunda çağrısını yineledi.BURSA (İGFA) - Marmara Denizi'ndeki suyun yüzeyini ve derinlerini saran 'deniz salyası' olarak bilinen müsilaj konusunda ilgili ve yetkilileri uyarıcı paylaşım ve çalışmalarını sürdüren Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, son gözlemini paylaştı.

Prof. Dr. Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında müsilajın İzmit Körfezi'ne yaklaştığını belirtti.

https://twitter.com/mustafasari_van/status/1861469483077886438

Sedefadası ve Çınarcık Kocadere'den son gözlemlerini kamuoyuyla paylaşan Prof. Dr. Mustafa Sarı, "Müsilaj 5-25 metre arasında kuzeye doğru yayılıyor. Bahar ve yaz sezonunda ağlayıp dövünmemek için lütfen önlem alalım" çağrısında bulundu. Mücadele ve konuyu gündeme getirmesi konusunda "Vazgeçeceğimi düşünmeyin" diyen Prof Dr. Sarı, müsilajı da alınmayan önlemleri de takipe devam edeceğini yineledi.