CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek ile 10 yıldır birlikte yaşadığı Özlem Şanver, fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia ederek Nisan 2026’da mahkemeye başvurdu. Başvuruyu değerlendiren İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkemesi, 6284 Sayılı Kanun kapsamında Berhan Şimşek hakkında 2 ay süreyle uzaklaştırma ve koruma tedbiri kararı verdi. Söz konusu kararın daha sonra 2 ay daha uzatıldığı öğrenildi.

Şanver’in geçmişte verdiği ifadelerde de Şimşek’in kendisine fiziksel şiddet uyguladığı, hakaret ve tehditte bulunduğu yönünde iddiaların yer aldığı belirtildi.

Olaya ilişkin ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde ise taraflar arasında yaşanan gerginliğin bazı anları görülüyor. Görüntülerle ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.