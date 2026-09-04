Yükseköğretim Denetleme Kurulu, 23 vakıf yükseköğretim kurumu hakkında inceleme başlattı.

YÖK, 2026-2027 akademik yılında hazırlık ve birinci sınıf dışındaki öğrenciler için uygulanacak öğrenim ücreti artış oranının yüzde 25’i geçemeyeceğini daha önce karara bağlamıştı. Ancak bazı vakıf üniversitelerinin bu sınırın üzerinde zam yaptığı iddiaları üzerine denetim süreci başlatıldı.

İnceleme kapsamında Yükseköğretim Denetleme Kurulu müfettişleri, 23 vakıf yükseköğretim kurumunun açıkladığı öğrenim ücretlerini ve öğrencilere yansıtılan gerçek zam oranlarını ayrıntılı şekilde kontrol edecek.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun Ek 9’uncu maddesine dayanılarak hazırlanan düzenleme kapsamında, Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 8 Temmuz 2026 tarihli kararıyla 2026-2027 akademik yılında ara sınıflardaki öğrenim ücretlerine yapılabilecek artış yüzde 25 ile sınırlandırılmıştı.

YÖK’e ulaşan son başvurularda ise bazı üniversitelerin söz konusu tavan oranını aşarak öğrencilere daha yüksek ücret artışları uyguladığı öne sürüldü.

Denetimlerde mevzuata veya Yükseköğretim Genel Kurulu kararlarına aykırı bir uygulama tespit edilmesi halinde ilgili kurumlar hakkında gerekli idari ve adli işlemler başlatılacak.