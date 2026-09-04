4 Eylül 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karar, Ankara 6. Sulh Hukuk Mahkemesinde görülen bir davaya ilişkin verildi. Uyuşmazlık, bir sigorta şirketinin ödediği hasar bedelini apartmandaki kat maliklerinden tahsil etmek istemesi üzerine başladı.

Dosyaya göre, Ankara’nın Keçiören ilçesindeki bir dairede 29 Ocak 2020 tarihinde su baskını yaşandı. Sigorta şirketi, binanın ortak gider hattındaki tıkanıklık nedeniyle geri tepen suyun sigortalı dairede hasara yol açtığını belirterek 10 bin 720 lira tazminat ödedi.

Ödenen bedelin tahsili amacıyla başlatılan icra takibine borçluların itiraz etmesi üzerine şirket, itirazların iptali, takibin devamı ve icra inkar tazminatına hükmedilmesi talebiyle dava açtı. Davalılar ise hasarın ortak alandaki bir tıkanıklıktan kaynaklandığının kesin olarak ortaya konulamadığını savundu.

Ankara 6. Sulh Hukuk Mahkemesi, arabulucuya başvurulmadığı gerekçesiyle davayı usulden reddetti. Kararın kesinleşmesinin ardından Adalet Bakanlığı, dosyanın kanun yararına temyizen incelenmesi için Yargıtay’a başvurdu.

Dosyayı değerlendiren Yargıtay 5. Hukuk Dairesi, uyuşmazlığın kat mülkiyeti kurulmuş bir taşınmazdan kaynaklandığını ve olayda 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerinin uygulanması gerektiğini belirtti.

Daire kararında, 7445 sayılı Kanun ile Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmasının dava şartı haline getirildiğini ancak söz konusu düzenlemenin 1 Eylül 2023 tarihinde yürürlüğe girdiğini hatırlattı.

Somut davanın ise 11 Ağustos 2022 tarihinde açıldığına dikkat çeken Yargıtay, dava tarihinde kat mülkiyetinden doğan uyuşmazlıklar açısından zorunlu arabuluculuk şartının bulunmadığını vurguladı. Bu nedenle davanın arabulucuya başvurulmadığı gerekçesiyle reddedilmesinin hukuka uygun olmadığı sonucuna varıldı.

Yargıtay ayrıca görev kurallarının kamu düzenine ilişkin olduğuna işaret ederek mahkemelerin bu hususu tarafların talebi olmasa dahi yargılamanın her aşamasında kendiliğinden değerlendirmesi gerektiğini belirtti. Uyuşmazlıkta ticaret mahkemelerinin görevli olduğunun değerlendirilmesi halinde ise usulden ret yerine görevsizlik kararı verilmesi gerektiği ifade edildi.

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi, Adalet Bakanlığının kanun yararına temyiz talebini kabul ederek Ankara 6. Sulh Hukuk Mahkemesinin kararını kanun yararına bozdu. Karar, 8 Haziran 2026 tarihinde oy birliğiyle alındı.